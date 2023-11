Duisburg - Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben ihren ersten Auswärtssieg in der Bundesliga verpasst. Beim Tabellenschlusslicht MSV Duisburg kamen die Aufsteigerinnen am Freitagabend zu einem 1:1 (0:1). Lydia Andrade (9. Minute) erzielte früh das Tor für Leipzig, Antonia Halverkamps (90.+1) schaffte spät den Ausgleich für Duisburg. RB bleibt Tabellenzehnter.

Nachdem es in der achten Minute durch einen Lattentreffer von Vanessa Fudalla schon gefährlich für den MSV geworden war, traf Lydia Andrade nur eine knappe Minute später das zur Führung. Leipzig blieb auch danach spielbestimmend, jedoch gab es bis zur Halbzeit auf beiden Seiten keine gefährlichen Aktionen Richtung Tor.

Kurz nach Wiederanpfiff lag der Ball wieder im Duisburger Tor, jedoch wurde der Treffer von Sandra Starke wegen einer Abseitsposition zurückgenommen (50.). Das Spiel verlief anschließend träge. Die Leipzigerinnen ließen die Duisburgerinnen mehr in den eigenen Strafraum kommen und versuchten so, Konter zu starten. Das verschaffte den Gastgeberinnen aus Duisburg einige Chancen, die sie in der ersten Minute der Nachspielzeit nutzen konnten. Halverkamps traf mit einem Schuss.