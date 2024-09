RB Leipzigs Fußballerinnen starten mit Sieg in die Saison

Die RB-Fußballerinnen siegen zum Saisonauftakt in der Bundesliga gegen Köln.

Leipzig - Das Bundesliga-Debüt für Trainer Jonas Stephan bei den Fußballerinnen von RB Leipzig ist gelungen. Das Team des 32 Jahre alten Trainers, der seine erste Station im Frauenfußball hat, siegte gegen den 1. FC Köln mit 2:1 (1:1). Die RB-Tore erzielten Vanessa Fudalla (31. Minute) und Julia Landenberger (55.), für Köln traf Vanessa Leimenstoll (50.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die Gäste aus Köln begannen stark, legten vor allem ein hohes Tempo vor. Die Leipzigerinnen versuchten das Spiel zu beruhigen, hatten aufgrund des hohen Pressings jedoch Probleme im Spielaufbau.

Kölnerin Stolze verletzt sich schwer

Nachdem Kölns Anna-Lena Stolze mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung vom Rasen musste, kam Leipzig Minuten später zur ersten Torchance. Nach einer Flanke von Jenny Hipp köpfte die 1,55 Meter große Torjägerin Fudalla ein. Marleen Schimmer (44.) hätte auf 2:0 erhöhen können, scheiterte mit ihrem Schuss aus zwölf Metern aber an Kölns Torhüterin Paula Hoppe.

Gleich nach dem Wechsel erzielte Leimenstoll, die für die verletzte Stolze kam, per Traumschuss in den Winkel den Ausgleich. Doch RB reagierte. Nach einer Ecke köpfte Landenberger am langen Pfosten zum 2:1 ein.

Für die Schlussviertelstunde brachte Coach Stephan mehr Defensivkräfte, um den Sieg abzusichern. Leipzigs Torhüterin Elvira Herzog (82./84.) hielt mit gleich zwei Glanzparaden die drei Punkte fest.