Frankfurt am Main/Leipzig - Janis Blaswich ist von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die letzten Länderspiele des Jahres nominiert worden. Der 32 Jahre alte Torhüter wird so für seine zuletzt sehr guten Leistungen im Trikot von RB Leipzig belohnt. „Janis ist ein Torwart, der ein guter Fußballer ist aber auch auf der Linie sehr stark ist und eine gute Ausstrahlung hat“, meinte Nagelsmann am Freitag bei der Nominierung. Der ehemalige RB-Trainer habe Blaswich „noch nie persönlich kennengelernt, sondern nur als Gegner, und da war er nach dem Spiel positiv verrückt, hat sich extrem aufgeregt, wenn sie nicht gewonnen haben. Das hat mir immer sehr imponiert, seine Art, wie er da hinten drinsteht“.

Der Bundestrainer nominierte 27 Spieler für seine Heimpremiere gegen die Türkei am 18. November in Berlin und das Duell gegen Österreich in Wien drei Tage später. Wieder zum DFB-Kreis gehört der zuletzt verletzte Benjamin Henrichs. Dagegen wurde im Vergleich zur Premiere des Bundestrainers im Oktober gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) diesmal nicht David Raum nominiert. Erneut nicht berücksichtigt wurde Leipzigs Stürmer Timo Werner.