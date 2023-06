Leipzig - RB Leipzigs Torwarttalent Jonas Nickisch wechselt zum Liga-Konkurrenten 1. FC Köln. Das teilte der deutsche Pokalsieger am Montag mit. Der 19-jährige Nickisch geht ablösefrei zu den Rheinländern. Dort soll er mit dem Profikader trainieren und Spielpraxis in der U21 der Kölner in der Regionalliga West sammeln, teilte der FC mit. Der gebürtige Dresdner Nickisch spielte bereits für die deutsche U19-Nationalmannschaft. Bei den Leipzigern stand der 1,90 Meter große Keeper mehrmals im Kader des Profiteams, verbuchte aber keinen Einsatz.