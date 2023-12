Leipzig - Sportchef Rouven Schröder traut RB Leipzig gegen Real Madrid eine Überraschung zu. „Wir werden als ambitionierter Gegner ihnen das Leben schwer machen und nicht vor Ehrfurcht erstarren“, sagte der 48-Jährige nach der Auslosung des Achtelfinals der Champions League. „Favorit ist Real Madrid. Das Heimspiel hat schon gezeigt, dass wir auch ambitioniert sein können, ihnen auch wehtun können. Die Rollen sind klar verteilt. Das wird ein absolutes Highlight.“

Im vergangenen Jahr traf Leipzig schon in der Gruppenphase auf Real. Nach einem 0:2 in Madrid behielt man zu Hause mit 3:2 die Oberhand. „Real Madrid ist einer der größten Vereine der Welt. In dem weißen Trikot haben so viele tolle Spieler gespielt. Sie haben auch jetzt wieder einen unglaublichen Kader, das Stadion ist fertig“, sagte Schröder.

Die Hinspiele finden am 13./14./20./21. Februar statt, die Rückspiele am 5./6./12./13. März. Als Gruppenzweiter treten die Leipziger zunächst daheim an. Die genaue Terminierung der RB-Spiele erfolgt noch durch die UEFA.