Leipzig - Yussuf Poulsen von Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann sich Ralf Rangnick gut als Trainer beim Rekordmeister FC Bayern München vorstellen. „Ich traue ihm das hundertprozentig zu“, sagte der 29 Jahre alte Däne bei einem Mediengespräch am Dienstag. „Er ist ein überragender Trainer. Das hat er oft genug gezeigt.“ Berichten zufolge ist Rangnick Favorit in München für die Nachfolge von Thomas Tuchel ab dem Sommer. Aktuell bereitet er Österreichs Nationalmannschaft als Auswahlcoach auf die EM vor.

Ein Argument für Rangnick sei Poulsen zufolge dessen Erfolg in der Alpenrepublik. Auch seine Stationen in Leipzig, Hoffenheim und bei Schalke sprächen für den gebürtigen Schwaben. „Er hat einfach Qualität und kann jede Mannschaft besser machen. Da wundert es mich nicht, dass Bayern in diese Richtung schaut“, sagte der Angreifer, den Rangnick in seiner Funktion als Sportdirektor 2013 zu RB geholt hatte. Rangnick hatte die Sachsen zudem in der Saison 2015/16 sowie interimsweise 2018/19 trainiert.