Leipzigs Spieler Timo Werner am Ball.

Dortmund - Der Leipziger Trainer Marco Rose muss im Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund (20.30/DAZN) womöglich komplett auf Stürmer Timo Werner verzichten. „Heute fehlt uns natürlich Timo Werner, der kurzfristig krank geworden ist“, sagte Rose am Freitagabend beim Streamingdienst DAZN kurz vor dem Anpfiff. Es sehe nicht gut aus angesichts der Symptome, die der Nationalspieler habe, erklärte er. Dennoch stellte Rose einen Kurzeinsatz Werners in Aussicht: „Wir versuchen, ihn für ein paar Minuten zurechtzubiegen.“