Leipzig - Nach der 5:1-Gala im Pokal erwartet Marco Rose eine hitzige Atmosphäre im Bundesligaspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg. „Nach der Vorgeschichte vielleicht noch ein Tick heißer“, meinte der Cheftrainer von RB Leipzig und vertraut seinem Team: „Ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Mannschaft sich hat anstecken lassen. Wir waren fokussiert, sind bei uns geblieben, haben unsere Leistung auf den Platz gebracht.“

Unterdessen hat der Sportclub reagiert und die Zuschauer, die während des Spiels nach dem Münzwurf an den Kopf von André Silva über den Zaun geklettert und in den Innenraum des Stadions eingedrungen seien, mit einem Stadionverbot sanktioniert. Im Direktduell um die Champions League mit Konkurrent Freiburg will Rose erneut über Kampf und Tempo kommen: „Wir versuchen zu liefern, alle zusammen, da müssen wir nochmal alles raushauen an Energie, was in uns drinsteckt.“ Offen ist derzeit nur der Einsatz von Kevin Kampl (muskuläre Probleme). Sollte der Routinier erneut ausfallen, wäre sogar Xaver Schlager eine Alternative im Kader.