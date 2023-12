Milower Land - Am ersten Weihnachtsfeiertag zeigt der RBB die Geschichte eines Kirchenumzugs. In der halbstündigen Dokumentation geht es um den Erhalt der jahrhundertealten kleinen Fachwerkkirche in der Gemeinde Milower Land im Landkreis Havelland, die seit Jahrzehnten nicht mehr betreten oder genutzt werden dufte. Da 20 Kilometer ein neues Gotteshaus entstehen sollte, reifte der Plan, die Kapelle dort wieder aufzubauen. Und so trat die Kirche den Weg zwischen den Ortsteilen Kleinwudicke und Jerchel an.

Die Dokumentation zeigt die Widrigkeiten, aber auch die Glücksmomente des etwa drei Jahre andauernden Prozesses. Der Wiederaufbau der ehemaligen Friedhofskapelle sorgt auch für die Wiederbelebung einer Gemeinde.

Der Film zeigt, wie der Umzug die Beteiligten Kraft und Ausdauer kostet - am Ende gibt es strahlenden Gesichter bei den Gemeindemitgliedern. In filmischer Kleinstarbeit begleitete der Sender die wesentlichen Schritte des Umzugs für die Dokumentation.

Der Film „Eine Dorfkirche zieht um“ ist am 25. Dezember um 18.55 Uhr in der Reihe „Unser Leben“ im RBB-Fernsehen zu sehen und nach der TV-Ausstrahlung in der ARD-Mediathek abrufbar.