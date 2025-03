Der RE1 ist in den kommenden zwei Wochen zwischen Berlin und Potsdam unterbrochen. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Fahrgäste der vielbefahrenen Linie RE 1 müssen sich zwischen Berlin und Potsdam in den kommenden zwei Wochen auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund von Bauarbeiten fahren ab Freitagabend bis 19. März keine Züge der Regionallinie RE 1 zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Wannsee - vereinzelt sogar schon ab Zoologischer Garten oder Ostbahnhof, wie die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) mitteilte, die die Strecke betreibt.

Bis Sonntag entfallen in den Nachtstunden zudem auch einzelne Züge zwischen Groß Kreutz und Wannsee. In der Nacht zu Dienstag fallen ebenfalls einzelne Züge in den Nachtstunden zwischen Werder (Havel) und Wannsee aus. Laut Odeg wird bis zum 19. März zwischen Groß Kreutz beziehungsweise Werder (Havel) und Wannsee ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Auch RB 22 fährt nicht

Die S-Bahn ist nach Angaben der Bahn von den Bauarbeiten nicht betroffen. Bis 19. März fahren aber keine Züge der Linie RB 22 zwischen Golm und Griebnitzsee/Wannsee/Friedrichstraße. Auf der Linie RB 23 fallen ab Montag bis 14. März und vom 17. bis 19. März Züge zwischen Golm und Potsdam-Griebnitzsee aus.

Auf der Linie RB 20 fahren von Montag bis 14. März zwischen Potsdam Griebnitzsee und Oranienburg keine Züge. Auch vom 17. bis 19. März gibt es Ausfälle zwischen Potsdam Griebnitzsee und Hennigsdorf. Die Linie RB 21 von Potsdam nach Gesundbrunnen verkehrt während der gesamten Zeit planmäßig. Mehrere Medien hatten über die Sperrungen berichtet.