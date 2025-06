Hans-Jürgen "Dixie" Dörner, 100-facher DDR-Nationalspieler und Ex-Trainer des Clubs Al-Ahli Kairo (2000 bis 2001), sieht in den tödlichen Stadion-Krawallen einen schweren Schlag für Ägypten. "Das ist natürlich für den ägyptischen Fußball, für das Volk, für das Land eine Riesen-Niederlage", sagte Dörner. "Auch zu meiner Zeit sind Ausschreitungen vorgekommen, weil die Sicherheit in den Stadien nicht so gegeben ist", sagte er. Dennoch habe er inmitten von Kairo gelebt und sich nie bedroht gefühlt. (dpa)