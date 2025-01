Unbekannte hinterlassen beleidigende Botschaften an der Fassade der CDU-Geschäftsstelle in Jena. Am Abend wird CDU-Bundeschef Friedrich Merz in Erfurt erwartet.

Reaktion auf Bundespolitik? Graffitis an CDU-Büro in Jena

Jena - Kurz vor einem Besuch des CDU-Bundeschefs Friedrich Merz in Erfurt ermittelt die Polizei wegen Graffitis an einem Büro der Christdemokraten in Jena. Die Geschäftsstelle sei mit mehreren Graffitis beschmiert worden, die sich gegen Merz und die CDU richten, sagte ein Polizeisprecher. „Unbekannte ließen ihren augenscheinlich derzeitigen Groll auf die Bundespolitik lokal aus“, hieß es in der Polizeimitteilung.

Zudem sei die Hausfassade mit Farbbeuteln beworfen worden, teilte der CDU-Kreisverband Jena mit. Es sei ein Schaden in Höhe einer vierstelligen Summen entstanden. Die Polizei ermittle nun wegen Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund, so der Behördensprecher.

Kreisvorsitzender: Widerspruch verständlich, Beleidigungen nicht

„Ich kann verstehen, dass manche politischen Entscheidungen in Berlin auch in Jena auf Widerspruch treffen“, sagte der Kreisvorsitzende Guntram Wothly. Zerstörung, Beleidigung und Gewalt seien aber Formen der politischen Auseinandersetzung, „die wir als Gesellschaft nicht akzeptieren sollten“, so Wothly weiter. Die Geschäftsstelle sei auch in der Vergangenheit häufiger schon Ziel von Farbattacken geworden.

CDU-Chef und Spitzenkandidat für die Bundestagswahl Merz steht aktuell heftig in der Kritik, weil die Union mit einem Beschluss im Bundestag auch mit Hilfe der AfD die Migrationspolitik verschärfen möchte. In vielen Städten wurde deshalb demonstriert. Am Abend wird auch mit Protesten gerechnet, wenn Merz für einen Wahlkampftermin nach Erfurt kommt.