Leipzig - Pokalsieger RB Leipzig könnte einen teuren Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Der spanische Erstligist Real Sociedad will den bisher nur ausgeliehenen Alexander Sörloth fest verpflichten. „Wir lieben ihn, es gibt wenig Zweifel darüber, was wir über Alex denken“, sagte Sportdirektor Roberto Olabe auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Der Schlüssel sei nun, ob Leipzig mit Sörloth plane oder ihn verkaufen will. Da RB den Norweger schon im vergangenen Sommer gern komplett abgegeben hätte, dürfte letzteres der Fall sein.

Durch die Qualifikation für die Champions League dürfte der Club aus San Sebastian wirtschaftlich dazu in der Lage sein, Sörloth zu kaufen. Für den 27-Jährigen dürfte eine Summe von gut zehn Millionen Euro im Raum stehen. Sörloth war 2020 als Nachfolger für Timo Werner für die doppelte Summe nach Leipzig gekommen, setzt sich dort aber nicht durch.

Nach San Sebastian ist der Angreifer nun schon zum zweiten Mal verliehen, wodurch Leipzig insgesamt 3,5 Millionen Euro einnahm. In der abgelaufenen Saison von La Liga traf Sörloth in 34 Spielen zwölfmal.