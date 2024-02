Potsdam - Die Digitalisierung der Justizbehörden in Brandenburg kommt voran: Am vergangenen Wochenende sei der Aufbau eines hochmodernen Rechenzentrums abgeschlossen worden, teilte ein Sprecher des Justizministeriums am Mittwoch mit. Auch die Technik für den Betrieb der elektronischen Akte sei in das Rechenzentrum übertragen worden. Insgesamt seien mehr als 27 Terabyte an Daten bewegt worden. Das entspreche etwa 5,4 Millionen MP3-Songs in mittlerer Qualität - umgerechnet 34 Jahre ununterbrochenes Musikhören, so der Sprecher.

„Das neue Rechenzentrum trägt maßgeblich zur digitalen Transformation der Justiz des Landes Brandenburg bei“, sagte Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU). Dadurch werde die Informationssicherheit für die Daten der Justiz weiter erhöht. Die IT-Infrastruktur sei nun gut gerüstet, um zukünftige Digitalisierungsmaßnahmen bei laufendem Betrieb umzusetzen.

Bereits 2023 wurde die elektronische Akte an allen Gerichten in Zivil-, Betreuungs- und Familiensachen eingeführt. Alle vier Landgerichte, das Brandenburgische Oberlandesgericht und 22 von 23 Amtsgerichten in Brandenburg arbeiten bereits damit. Die Erweiterung auf Nachlass- und Immobiliarvollstreckungssachen bei allen Gerichten ist noch in diesem vorgesehen.