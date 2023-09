Hannover - Der Landesrechnungshof zeigt sich besorgt, weil sich die niedersächsischen Kommunen im vergangenen Jahr trotz Rekordeinnahmen weiter verschuldet haben. Die Gesamtverschuldung der Kommunen stieg bis Ende 2022 auf 13,9 Milliarden Euro an, wie die Präsidentin des Niedersächsischen Landesrechnungshofs, Sandra von Klaeden, am Donnerstag in Hannover sagte. Ein Jahr zuvor hatten sich die Schulden noch auf rund 13 Milliarden Euro summiert.

Grund dafür seien weitere Kreditaufnahmen für Investitionen. „Dass die Kommunen diese aber weiterhin über mehr Kredite finanzieren müssen, ist bedenklich - insbesondere aufgrund des stetig steigenden Zinsniveaus“, warnte von Klaeden. Auch die Investitionsrückstände nahmen laut Kommunalbericht zu und stiegen landesweit auf über 20,6 Milliarden Euro. Vor allem marode Schulen und kaputte Straßen machten den befragten Kommunen zu schaffen.