Rechtsextremistisches Konzert in Dresden aufgelöst

Dresden - Die Polizei hat in Dresden ein rechtsextremistisches Konzert aufgelöst. Die Beamten hätten am Samstag einen Hinweis auf das Event bekommen, teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte verhindert, dass Live-Musik gespielt wird, die der rechtsextremen Szene zugeordnet wird. Sie fanden mehrere rechtsextreme Banner und Merchandisingartikel mit verbotenen Symbolen. Insgesamt wurden die Personalien von 76 Menschen aufgenommen. Die Polizei stellte unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung neun Strafanzeigen.

Zu den 300 Einsatzkräfte gehörten neben Beamten der Polizeidirektion Dresden auch Polizisten aus Bayern und Sachsen an. Auch ein Polizeihubschrauber aus Thüringen war im Einsatz.