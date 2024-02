Josip Juranovic in Aktion im Europa-Park Stadion.

Berlin - Der Engpass auf der Rechtsverteidiger-Position dürfte beim 1. FC Union Berlin bald ein Ende haben. Der Kroate Josip Juranovic steigerte am Dienstag sein Pensum im Mannschaftstraining der Köpenicker und absolvierte auch schon wieder Spielformen, wenn auch noch ohne Zweikämpfe. Mittelfeldspieler Andras Schäfer trainierte am Dienstag individuell.

Juranovic hatte den Berlinern mehrere Wochen wegen einer Muskelverletzung gefehlt. Dazu sah Kapitän Christopher Trimmel, der andere etatmäßige rechte Außenverteidiger im Kader, in Leipzig eine Rote Karte und wurde für zwei Partien gesperrt. Der Österreicher steht am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung. In Mainz hatte Mittelfeldspieler Janik Haberer auf der Position ausgeholfen, gegen Wolfsburg Alex Kral.