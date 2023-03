Potsdam - Der neu gewählte Landesvorsitzende der CDU Brandenburg, Jan Redmann, hat die SPD-Bildungspolitik scharf kritisiert. „Wir schicken unsere Kinder mit Defiziten in der Bildung in das Berufsleben“, sagte er am Samstag beim CDU-Landesparteitag in Potsdam. Redmann nannte die Bildungspolitik einen „Scherbenhaufen“, zu dem der Mangel an Lehrkräften und Erziehern gehöre. Es sei ein Skandal, der sich in Brandenburg in zu vielen Klassenzimmern ereigne. Es würden zu wenig Lehrer ausgebildet, zudem müsse die Digitalisierung in den Schulen vorankommen.

Als deutlichen Seitenhieb auf Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sagte er: „Die Trainerfrage stellt sich schon längst.“ Redmann kündigte an, dass die CDU die Bildungspolitik künftig intensiver bearbeiten wolle.

Der 43-Jährige wurde am Samstag in Potsdam zum neuen Landesvorsitzenden der CDU gewählt. Er will die Partei in die Landtagswahl 2024 führen und neuer Ministerpräsident werden.