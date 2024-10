Am Reformationstag bleiben in Brandenburg die Geschäfte geschlossen. Das treibt einige Brandenburger nach Berlin.

Potsdam/Berlin - Die einen arbeiten, die anderen kommen zum Shopping: Den Reformationstag am 31. Oktober nutzen viele Brandenburger für einen Einkauf in der Bundeshauptstadt. Dieser Effekt sei schon seit einigen Jahren sichtbar, sagte ein Sprecher des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Die Brandenburger haben an diesem Tag frei, während die Menschen in Berlin regulär arbeiten.

An solchen Tagen werde das Nachbarbundesland verstärkt besucht, führte der Sprecher aus. In diesem Jahr falle der Reformationstag auf einen Donnerstag. Dadurch würden wahrscheinlich einige Menschen sich auf den Weg nach Berlin machen. Der Brückentag lade dazu ein, gleich ein verlängertes Wochenende daraus zu machen und noch weitere Planungen wie einen Zoo- oder Kinobesuch dranzuhängen. Der goldene Herbst lade zum Bummeln ein, sagte der Sprecher.

Am Frauentag, dem 8. März, werde der Effekt auch andersherum sichtbar, ergänzte der Sprecher des Handelsverbandes. Dieser Tag ist in Berlin seit wenigen Jahren ein Feiertag. Auch hier würden sich einige Berliner in Richtung Brandenburg zum Einkaufen aufmachen. „Das sieht man insbesondere in Potsdam“, so der Sprecher.