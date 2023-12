Regen am Samstag in Sachsen-Anhalt: Heiligabend wird mild

Magdeburg - Der Samstag wird regnerisch in Sachsen-Anhalt. Am Vormittag schneit es noch oberhalb von 400 Metern und teils östlich der Elbe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Später geht der Schnee aber in Regen über. Auf dem Brocken kommt es laut DWD zu schwerem Sturm. Die Temperaturen erreichen drei bis sechs Grad, im Oberharz ein bis vier Grad.

Nachts geht es regnerisch und bedeckt weiter bei fünf bis drei, im Oberharz etwa ein Grad. Zum Morgen hin steigen die Temperaturen deutlich bis auf maximal neun Grad. Auf dem Brocken wehen nachts orkanartige Böen. Am Sonntag (Heiligabend) wird das Wetter bedeckt und regnerisch bei milden Temperaturen von neun bis zwölf Grad. Auf dem Brocken herrscht Orkan.

Der Regen lässt in der zweiten Nachthälfte langsam nach. Es kühlt ab auf zehn bis sieben Grad. Am Montag regnet es nach wie vor, zwischendurch gibt es aber trockene Phasen. Die Höchstwerte liegen bei zehn bis 13, im Harz sechs bis neun Grad.