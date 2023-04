Potsdam - Nach dem Osterwochenende erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Dienstag ein wechselhaftes Aprilwetter: Nach einem regnerischen Start in den Tag wird es am Vormittag zunächst freundlicher, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit. Später frischt der Wind auf und es kann örtlich Gewitter und kräftige Schauer geben. Mitunter wurden Sturmböen erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad. Zum Abend lockert es allmählich auf und der Wind lässt nach.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es trocken und es kühlt ab auf Temperaturen von drei bis minus ein Grad. In Bodennähe kann es frostig werden. Am Mittwoch kommen aus Richtung Sachsen-Anhalt Regenschauer in die Region, bei Temperaturen von 12 bis 15 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Südostwind.

In der Nacht zum Donnerstag fallen die Temperaturen auf sechs bis drei Grad. Es wird bewölkt und regnerisch. Am Donnerstag lässt sich laut DWD auch mal länger die Sonne blicken, bei ähnlichen Temperaturen wie am Mittwoch.