Wer in Thüringen in den kommenden Tagen vor die Tür geht, sollte vorbereitet sein. Schauer und Schnee sind angesagt. Am Mittwoch können auch Graupel und Gewitter dazukommen.

Erfurt - Mit Regen, Graupel und Gewittern wird das Wetter am Mittwoch ungemütlich in Thüringen. Der Tag beginnt bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Die Meteorologen kündigen Regenschauer und in höheren Lagen Schnee an. Teilweise mischt sich Graupel in die Schauer und es kommt zu vereinzelten Gewittern mit stärkeren Windböen. Die Temperaturen erreichen sieben bis zehn, im Bergland drei bis sieben Grad.

In der Nacht zum Donnerstag schwächen die Schauer etwas ab. Die Temperaturen sinken auf plus zwei bis minus zwei Grad - regional mit Frost. Das Regenwetter geht am Donnerstag weiter: Wiederholt fallen Schauer, in Kammlagen teilweise als Schnee, und es gewittert vereinzelt. Die Höchstwerte liegen bei sieben bis zehn Grad, im Bergland drei bis sieben Grad.

Bei drei bis null Grad gibt es in der Nacht zum Freitag gebietsweise leichten Frost und es bleibt trocken. Am Freitag stehen dichte Wolken am Himmel und es regnet zwischendurch. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 14, im Bergland 6 bis 11 Grad.