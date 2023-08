Regen in Sachsen

Wassertropfen sind an einer Autoscheibe nach einem Regenschauer zu sehen.

Dresden - Die Menschen in Sachsen erwarten am Dienstag Regen und Wolken. Der Dienstag startet bedeckt mit Regen, der dann mittags zum Osten hin abzieht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Ab dem Mittag wird es wechselnd bewölkt mit wiederholten Schauern und Gewittern. Es weht mäßiger bis böiger Wind, auf dem Fichtelberg kann es zu Sturmböen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad, im Bergland bei 13 bis 19 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch nehmen die Schauer ab und es lockert etwas auf. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 8 Grad. Am Mittwoch wird es bewölkt. Nachmittags kommt es zu Regen aus dem Südwesten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad, im Bergland bei 14 bis 20 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt bedeckt, zunächst noch mit Niederschlägen, die im Verlauf der Nacht abnehmen. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 8 Grad. Auch am Donnerstag wird es wechselnd bewölkt, mit einzelnen Schauern. Dabei weht mäßiger bis böiger Wind aus Südwest. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad, im Bergland bei 15 bis 20 Grad.