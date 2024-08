Kein Badewetter in Sachsen-Anhalt: Stattdessen gibt es viele Wolken, Regen und regional Starkregen.

Regen in Sachsen-Anhalt - regional Unwettergefahr

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt wird es heute regnerisch, mancherorts kann es auch Unwetter geben. Bis zum Vormittag kündigt der Deutsche Wetterdienst regional mehrstündigen Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden an. Örtlich kann es sogar bis zu 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter geben. Im Laufe des Vormittags zieht der Regen südostwärts ab.

Die Temperaturen erreichen bis zu 24 Grad, im Harz bis zu 21 Grad. Die Nacht zum Samstag bringt Wolken bei Tiefstwerten von bis zu 11 Grad.

Der Samstag ist heiter bis wolkig bei bis zu 27 Grad, im Harz bis zu 24 Grad. Zeitweise gibt es Schauer und Gewitter.