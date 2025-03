Für viele Gebiete in Niedersachsen erwarten die Wetterexperten in den kommen Tagen Regen. Das wirkt sich auch auf die Waldbrandgefahr aus.

Regen in Teilen Niedersachsens erwartet

Das Wetter in Niedersachsen wird in den nächsten Tagen ungemütlicher. (Archivbild)

Hannover - Nach einigen sonnigen und trockenen Tagen soll in Niedersachsen wieder etwas Regen fallen. Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Besonders im Süden Niedersachsens kann es Schauer und vereinzelt sogar Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Mit Temperaturen von bis zu 12 Grad in Ostfriesland und bis zu 16 Grad im Süden des Bundeslandes wird es etwas wärmer.

Der Dienstag startet demnach trüb, nebelig und bewölkt. Erst später lockert es im Landesinneren zeitweise etwas auf. An der Nordsee bleibt es bedeckt mit immer wieder einsetzendem Regen. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad auf den Inseln, 11 Grad in Ostfriesland und 16 Grad im Harz. Am Dienstag regnet es im ganzen Land vereinzelt. Die Temperaturen im Harz und auf den Inseln erreichen knapp 10 Grad und im restlichen Niedersachsen um die 12 Grad.

Waldbrandgefahr nimmt ab

Der immer wieder einsetzende Regen wirkt sich auch auf die Waldbrandgefahr aus. Laut DWD galt am Wochenende noch für Teile des Ostens und der Mitte Niedersachsens die Stufe vier der fünfstufigen Skala. Ab dem Montag entspannt sich die Lage bis zum Mittwoch dann wieder.