Regen und Böen in Thüringen: Sturm in Kammlagen

Erfurt - Auf viel Regen müssen sich die Menschen in Thüringen am Dienstag einstellen. Es ist windig und teils böig bei bis zu zehn Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mitteilte. Am Vormittag fällt Schnee im Bergland, der im Tagesverlauf zu Regen übergeht. In Kammlagen gibt es durchweg stürmische Böen und ab dem Nachmittag Sturmböen.

Die Nacht auf Mittwoch ist bedeckt und zeitweise regnerisch, bei bis zu zehn Grad. Im Bergland hält der Regen an. Es weht ein teils stürmischer Wind. Der Mittwoch bleibt stark bewölkt mit Regenschauern. Die Temperaturen steigen auf bis zu zwölf, im Bergland bis zu neun Grad. Es weht ein teils frischer Wind mit Wind- und Sturmböen.