Erfurt - Mit Regen und Schnee zeigt der Frühling in Thüringen an diesem Wochenende seine ungemütliche Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, geht der zeitweilige Regen bei maximal neun bis elf Grad in Schauer über, die auch gewittrig ausfallen können. Im Thüringer Wald oberhalb von 700 bis 800 Metern schneit es. Dort wird es auf den Straßen glatt. Im Mittelgebirge weht bei vier bis neun Grad ein frischer Westwind, in den Hochlagen mit stürmischen Böen.

Die Regenschauer ziehen am Samstag langsam ab. Bei fünf bis neun Grad bleibt es wolkig. In der Nacht auf Sonntag gehen die Temperaturen auf null bis minus zwei Grad zurück, im Bergland bis minus drei Grad. Es gibt wieder einzelne Regen- und Schneeschauer, die sich auch am Sonntag fortsetzen. Die Temperaturen erreichen der Vorhersage zufolge am Sonntag sechs bis neun Grad, im Bergland zwei bis sechs Grad. Es weht ein schwacher Nordostwind.