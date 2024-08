Regenfälle und Gewitter haben in Sachsen-Anhalt zu Einsätzen der Feuerwehr geführt. Zumeist mussten sie umgestürzte Bäume von den Straßen holen.

Regen und Gewitter - Feuerwehr rückt in Sachsen-Anhalt aus

Bitterfeld - Regen und Gewitter haben in Sachsen-Anhalt zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Laut Polizei stürzten in Bitterfeld Bäume um. Ein Baum sei auf ein Auto gestürzt, dabei wurde ein Mensch verletzt. In Radis (Kreis Wittenberg) war die Bundesstraße 100 überflutet. Im Kreis Anhalt-Bitterfeld musste die B246 wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden.

Die Schäden hätten meistens schnell wieder beseitigt werden können, hieß es. Der Deutsche Wetterdienst hatte für einige Gebiete in Sachsen-Anhalt vor starkem Gewitter gewarnt.