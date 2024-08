Hannover - Zum Ende der Woche müssen sich die Menschen in Niedersachsen und Bremen auf Regen einstellen. Der Mittwoch startet zeitweise mit Schauer und Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Diese lassen erst am Nachmittag etwas nach. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad mit mäßig bis frischem, an der See sogar starkem und in Böen stürmischen Westwind.

In der Nacht gibt es an der Küste weiterhin einzelne leichte Schauer, ansonsten gibt es keinen Regen. Die Temperaturen kühlen auf 9 Grad im Raum Göttingen und 13 Grad in Ostfriesland ab.

Am Donnerstag gibt es laut dem DWD weiterhin nur an der Küste vereinzelt einen leichten Schauer, ansonsten bleicht es trocken. An der See werden Höchsttemperaturen um die 22 Grad und im Südosten um die 25 Grad erwartet.