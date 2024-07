Erfurt - Der Start ins Wochenende wird ungemütlich nass und grau: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Thüringen in den nächsten Tagen vor kräftigen Gewittern, Starkregen bis zu 50 Litern pro Quadratmeter sowie Hagel.

Der Freitag startet noch überwiegend trockenen und bedeckt, mit bis zu 26 Grad. In der Nacht zum Samstag ziehen dann Gewitter und Starkregen auf, zum Teil soll es über mehrere Stunden regnen. Auch kurze stürmische Böen seien nicht ausgeschlossen, hieß es vom DWD.

Auch im Verlauf des Samstags ändert sich kaum etwas. Bei ähnlichen Höchstwerten wie am Vortag muss bis zum Abend weiterhin mit Schauern und leichten Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen in der Nacht sinken auf bis zu 14, in der Nacht zum Montag dann sogar auf bis zu 7 Grad.