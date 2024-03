Hannover/Bremen dpa/lni - Zum Wochenstart gibt es Regen und teilweise Gewitter bei milden Temperaturen in Niedersachsen und Bremen. Am frühen Morgen erwartet der Deutsche Wetterdienst leichten Frost. Die Temperaturen klettern am Montag dann auf bis zu 15 Grad. An der Grenze zu Nordrhein-Westfalen kann es demnach vereinzelt zu starken Gewittern mit Windböen von bis zu 55 Kilometern pro Stunde kommen.

In der Nacht zu Dienstag kühlen die Temperaturen auf bis zu minus 1 Grad ab. Vereinzelt kommt es laut Angaben des Wetterdienstes dann wieder zu Regen und gebietsweise Nebel mit Sichtweiten von unter 150 Metern. Die Temperaturen bewegen sich am Dienstag zwischen 11 und 17 Grad.