Bedeckt, nass und wenig winterlich ist das Wetter in der Hauptstadtregion. In Teilen Brandenburgs kann es Gewitter geben. Dafür schaut die Sonne in den nächsten Tagen öfter raus.

Viele Wolken und Regen gibt es am Montag in der Hauptstadtregion. (Archivfoto)

Berlin/Potsdam - Mit Regen und milden Temperaturen beginnt die neue Woche in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Höchstwerte zwischen 8 und 11 Grad. Tagsüber sind viele Wolken am Himmel. In der Prignitz ist vereinzelt mit kurzen Gewittern zu rechnen. An einigen Stellen weht der Wind dort mit Sturmböen um 75 Kilometern pro Stunde. Nachts bleibt es weitgehend trocken und bewölkt. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen 6 und 3 Grad.

Am Dienstag kämpft sich zeitweise die Sonne durch die Wolken. Es bleibt mild mit Höchstwerten zwischen 8 und 10 Grad. In der Nacht zum Mittwoch fällt örtlich Regen. Es kühlt ab auf 5 bis 2 Grad. Am Mittwoch gibt es viele Quellwolken und örtlich Schauer. Die Temperaturen steigen auf maximal 7 bis 10 Grad.