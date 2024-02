Regentropfen haften an einer Fensterscheibe eines Fahrzeugs, in der sich eine Person mit Regenschirm spiegelt.

Magdeburg - Am Donnerstag gibt es ab dem Nachmittag Regen und Schnee in Sachsen-Anhalt. Oberhalb von 400 bis 600 Metern bleiben dabei bis zu acht Zentimeter Neuschnee liegen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Für den Harz kündigt der DWD bis Freitagabend eine Dauerregenmenge von 60 Liter pro Quadratmeter seit Mittwoch an. Die Temperaturen klettern auf bis zu sechs Grad, im Harz bis zu vier Grad.

Die Nacht auf Freitag ist bedeckt und es gibt zeitweise Regen, Sprühregen und im Oberharz teilweise Schnee bei Tiefsttemperaturen von bis zu null Grad. Für den Brocken wird ein Sturm angekündigt.

Auch der Freitag ist bedeckt und es regnet zeitweise leicht. In der Altmark und auf dem Brocken kann sich der Regen mit Schnee vermischen. Die Höchstwerte liegen zwischen vier Grad in der Altmark und elf Grad im Burgenland. Auf dem Brocken gibt es stürmische Böen.