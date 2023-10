Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen wird es in den kommenden Tagen nass und stürmisch. Am Donnerstag kommt es zu teils kräftigem Regen, der im Laufe des Tages aber etwas nachlässt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 16 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Wind, an der See kommt es hingegen zu Sturmböen.

Am Freitag müssen die Menschen in Niedersachsen und Bremen laut DWD weiterhin mit Niederschlag und Sturm rechnen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 6 und 11 Grad. Es kommt vielerorts zu stürmischen Böen, in der Nacht zum Samstag kommt es an der See zusätzlich zu Unwettergefahren durch orkanartige Böen.

Am Samstag bleibt es bewölkt, im Laufe des Tages lässt der Regen laut DWD aber etwas nach. Die Temperaturen klettern auf 11 bis 16 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger, an der See frischer Wind.