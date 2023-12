Regen und Tauwetter zu Weihnachten in Sachsen

Passanten stehen am Terrassenufer an der Elbe.

Dresden - Der erste Weihnachtsfeiertag wird in Sachsen-Anhalt von mildem Tauwetter und Regen bestimmt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, werden Höchsttemperaturen zwischen zehn und zwölf Grad erwartet, im Bergland von sechs bis zehn Grad. Dazu weht ein frischer Südwestwind mit Sturmböen, auf dem Fichtelberg sogar mit orkanartigen Böen um 120 Stundenkilometer. In höheren Lagen des Erzgebirges taut es bis zum Abend stark und lässt den übrigen Schnee schmelzen.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf zehn bis acht Grad. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt das Wetter durchwachsen mit Wolken, Regen und stürmischen Böen. Es wird mild wie am Vortrag: Der DWD erwartet erneut bis zu zwölf Grad.