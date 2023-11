Dresden - In Sachsen werden zum Start in die Woche Wind- und Sturmböen sowie Regen erwartet. Dabei wird es im Tagesverlauf überwiegend bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. An der Grenze zu Brandenburg kommt es dabei zu länger andauerndem Regen, in Westsachsen treten Schauer auf. Es kommt zu böig auflebendem Wind, auf dem Fichtelberg werden teils schwere Sturmböen erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 12 Grad. Nachts bleibt es stark bewölkt, zeitweise regnet es. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 4 und 6 Grad ab.

Am Dienstag wird es bedeckt und zeitweise regnerisch. Im Bergland schneit es im Verlauf des Tages. Die Höchsttemperaturen liegen um 7 Grad, im Bergland zwischen 3 und 6 Grad. In der Nacht zum Mittwoch halten sich die Wolken zunächst noch am Himmel, dabei regnet es leicht. Bis in tiefe Lagen geht der Regen in Schnee über, klingt im Nachtverlauf jedoch wieder ab. Streckenweise wird es glatt - bei Tiefstwerten zwischen 0 und minus 3, im Bergland bis minus 6 Grad.