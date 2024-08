Die Sonne lässt sich in der Hauptstadtregion erst einmal nicht blicken. Stattdessen regnet es am Freitag zeitweise. Dazu weht der Wind stärker. Am Wochenende wird es wieder sommerlicher.

Regen, Wind und Wolken am Freitag

Dunkle Wolken bringen am Freitag Regen und Wind in die Hauptstadtregion. (Archivfoto)

Berlin/Potsdam - Am Freitag macht sich die Sonne in Berlin und Brandenburg rar. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Regen, Wolken und viel Wind. Trotzdem klettern die Temperaturen auf warme 23 bis 27 Grad.

In der ersten Tageshälfte verhängen zunächst reichlich Wolken den Himmel. Gegen Mittag zieht von Norden her Regen auf, der sich ab Nachmittag auch in Höhe von Berlin und weiter südlich ergießt. Dazu weht ein mäßiger Wind, vorübergehend mit heftigen Böen. Nachts entlässt der wolkenbedeckte Himmel noch einzelne Schauer. Der Wind bläst nur noch schwach. Es kühlt ab auf 16 bis 12 Grad.

Am Wochenende lässt sich die Sonne wieder häufiger blicken. Der Samstag verläuft heiter bis wolkig und trocken. Auf 24 bis 27 Grad steigen die Temperaturen. Es weht erst schwach bis mäßig. Am Mittag und Nachmittag frischt der Wind teils böig auf, nimmt bis zum Abend aber wieder ab. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 16 und 12 Grad.

Ähnlich präsentiert sich der Sonntag. Die Sonne wird zeitweise immer wieder von Wolken abgelöst. Es regnet nicht. Der Wind bläst erneut schwach bis mäßig. Die Temperaturen liegen bei maximal 24 bis 28 Grad.