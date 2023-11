Leipzig - Zur Mitte der Woche wird in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen regnerisches Wetter erwartet. Insbesondere in Thüringen und Sachsen-Anhalt sei am Mittwoch mit Niederschlag zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Gegen Abend wird es auch von Nordsachsen bis zur Elbe Regen geben können.

Während im Tiefland ein mäßiger Wind weht, müssen sich die Menschen im Bergland auf Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometer pro Stunde einstellen. Die Temperaturen liegen bei zehn Grad.

In der Nacht zum Donnerstag zieht der Regen allmählich ab. Vereinzelt kann es laut dem DWD auch zu Auflockerungen kommen. Die Temperaturen sinken auf bis zu fünf Grad.