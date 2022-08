Regenfälle bringen nur wenig Entlastung für Landwirte

Hannover - Die jüngsten Regenfälle in Niedersachsen haben den Landwirten nur geringe Entlastung gebracht. Zahlen für das jüngste Wochenende gebe es noch nicht, sagte Ekkehard Fricke, Experte der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, am Montag in Hannover. Die vom Deutschen Wetterdienst herausgegebene Übersicht reiche immer von Dienstag bis Dienstag. In der vorangegangenen Woche sei zumindest in vielen Regionen im Westen und im Norden Niedersachsens so viel Niederschlag gefallen, dass die Wochenverdunstungsraten aufgefangen worden seien. „Aber in anderen Bereichen Niedersachsens, in der Mitte, im Osten und im Süden, war es deutlich zu wenig, da ist fast nichts angekommen.“

Grundsätzlich seien die Niederschläge zu gering, der Boden sei oft knochentrocken. Die Landwirte wünschten sich nicht kräftige Regenfälle, sondern lang anhaltenden, kontinuierlichen Niederschlag. Fricke räumte ein, dass angesichts des Klimawandels solch ein Landregen künftig seltener werden dürfte und die Landwirtschaft sich auf wärmere, trockenere Sommer einstellen müsse.

Eine effiziente Möglichkeit, auf die Trockenheit zu reagieren, sei die Beregnung - diese sei aber wegen der oft abgesunkenen Grundwasserspiegel wasserrechtlich nicht so möglich, wie es für die Landwirtschaft notwendig sei.

Konzepte, um das Wasser in der Landschaft zu halten, seien daher aktuell sehr präsent, sagte Fricke. In der Vergangenheit wurden vielerorts Drainagen und Gräben angelegt, um Felder zu entwässern. Nun müsse eigentlich die entgegengesetzte Taktik verfolgt werden, um Wasser länger in der Fläche zu halten. Es gebe auch schon erste Konzepte und Pilotprojekte. „Aber es ist richtig, wir müssten bei diesem Thema eigentlich den Turbo anwerfen“, sagte Fricke.