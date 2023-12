Potsdam/Berlin - In Berlin und Brandenburg wird es am Dienstag immer wieder nass. Mit Höchsttemperaturen von neun Grad bleibt es dabei jedoch mild, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In den frühen Morgenstunden sind demnach viele Wolken und vereinzelt Regen zu erwarten. Im Tagesverlauf breitet sich der Regen dann aus. Einzig in Südbrandenburg gibt es längere trockene Abschnitte, dabei kann es vorübergehend zu böig auffrischendem Wind kommen.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es erst bedeckt und regnerisch, in der zweiten Nachthälfte zieht der Regen dann ab. Windböen sind weiterhin möglich und die Temperaturen sinken bis auf vier Grad.