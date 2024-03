Regenwetter in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Auf Regenwetter müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Samstag einstellen. Örtlich gibt es zeitweise Regen, einzelne Graupelschauer und vereinzelt auch kurze Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu zehn Grad. Zeitweise weht ein teils böiger Wind und lokal muss mit stürmischen Böen gerechnet werden.

In der Nacht zum Sonntag gibt es allenfalls noch vereinzelt leichte Schauer bei Tiefsttemperaturen von bis zu null Grad, vereinzelt auch bis minus ein Grad. In Bodennähe gibt es örtlich leichten Frost.

Der Sonntag bringt viele Wolken und regional Regen- und Graupelschauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. Die Temperaturen liegen bei bis zu zehn Grad. Es weht ein mäßiger Wind, teils mit Windböen.