Wer am Mittwoch draußen in der Hauptstadtregion unterwegs ist, sollte einen Regenschirm dabeihaben.

Regenwetter in Berlin und Brandenburg

Schauer und dunkle Wolken – In Berlin und Brandenburg bestimmt heute Regenwetter den Tag. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Auch zur Wochenmitte bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg unbeständig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es im Tagesverlauf immer wieder zu kurzen, aber teils kräftigen Regengüssen. Besonders ab dem Mittag können sich an einigen Orten Gewitter bilden – dabei ist punktuell Starkregen mit Mengen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Auch Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde sind nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD bei 20 bis 22 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag beruhigt sich die Lage wieder: Die Schauer klingen ab, es bleibt überwiegend trocken bei Tiefstwerten zwischen 14 und 11 Grad. Am Donnerstag bleibt es zwar oft freundlich, doch laut DWD können erneut vereinzelt Schauer oder Gewitter auftreten. Die Temperaturen steigen auf maximal 24 Grad.

Zum Wochenende wird es nach und nach wieder wärmer: Am Freitag liegen die Höchstwerte bei rund 25 Grad, am Samstag sind laut DWD sogar bis zu 29 Grad möglich – und es bleibt meist trocken.