Regenwetter in Sachsen: Sturmböen auf dem Fichtelberg

Dresden - Auf regnerisches Wetter müssen sich die Menschen in Sachsen am Mittwoch einstellen. Bei vielen Wolken klettern die Temperaturen auf bis zu zwölf, im Bergland bis zu zehn Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit. Es weht ein teils frischer Wind, auf dem Fichtelberg ist mit schweren Sturmböen zu rechnen.

Die Nacht zum Donnerstag ist stark bewölkt mit Regenschauern, bei bis zu sieben Grad, im oberen Bergland bis zu zwei Grad. Es soll mäßigen Wind und auf dem Fichtelberg einen schweren Sturm geben, wie der DWD mitteilte. Der Donnerstag bleibt stark bewölkt mit schauerartigem Regen bei bis zu neun Grad, im Bergland bis zu sieben Grad. Es weht ein mäßiger Wind mit Windböen. Auf dem Fichtelberg sind erneut schwere Sturmböen angekündigt.