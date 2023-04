Erfurt - Nach den heißen Sommern der vergangenen Jahre will Thüringen die Hitzevorsorge in den Kommunen verstärken. Das Thema beschäftigt am Dienstag (13.00) die Landesregierung. Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) und Gesundheitsministerin Heike Werner stellen gemeinsam mit dem Bürgermeister der Kreisstadt Sömmerda, Ralf Hauboldt (beide Linke) eine „Hitze-Tool-Box“ vor, die von mehreren Kommunen erarbeitet wurde. Sie gibt einen Überblick über Umsetzungsmöglichkeiten, mit denen Belastungen durch Hitze vorgebeugt werden kann, und über Fördermöglichkeiten. Beide Ministerien hatten im vergangenen Jahr einen Hitzeaktionsplan für Thüringen angekündigt.

Nach früheren Angaben des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz war 2022 das wärmste Jahr in Thüringen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Neben Allzeit-Hitzerekorden an vielen Wetterstationen und knapp 2000 Stunden Sonnenschein brachte es auch eine fünfmonatige Dürrephase von Ende März bis in den August hinein.