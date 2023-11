Erfurt - Nach der Entscheidung zur Neuverteilung von Aufgaben in der Flüchtlingspolitik wird die Regierung ihren Gesetzentwurf für den Aufbau eines Landesamtes für Migration zurückziehen. „Wir haben jetzt eine wirklich pragmatische Lösung angesichts der hohen Zahl an Geflüchteten gefunden, um Prozesse zu beschleunigen“, sagte Vize-Ministerpräsident und Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Der Aufbau eines Landesamtes für Migration käme bei dem noch anstehenden parlamentarischen Verfahren zu spät im kommenden Jahr.

Stengele verteidigte seine Parteikollegin, Migrationsministerin Doreen Denstädt. „Die Ministerin hat Prügel ausgehalten für strukturelle Probleme, die die Regierung nicht lösen konnte“, sagte er. Das Landesmigrationsamt sei an vielen Einzelfragen gescheitert. Er habe dabei auch eine ausreichende Kooperationsbereitschaft des Landesverwaltungsamtes vermisst.

Nach der Entscheidung der Regierungskoalition verliert Denstädt einen großen Teil ihrer Verantwortung für die Flüchtlingspolitik an das Innenministerium. Es bekommt nun die Zuständigkeit für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen sowie das Ausländer- und Asylrecht.