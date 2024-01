Chemnitz - Die Bundesagentur für Arbeit gibt am heutigen Mittwoch die Arbeitslosenzahlen in Sachsen für Januar bekannt. Am Jahresende waren mehr als 132.000 Männer und Frauen im Freistaat ohne einen Job. Im Dezember lag die Arbeitslosenquote bei 6,2 Prozent. Die Regionaldirektion rechnet aufgrund der vorherrschenden Unsicherheiten mit weniger guten Nachrichten vom Arbeitsmarkt.