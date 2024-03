Chemnitz - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert an diesem Donnerstag über neueste Zahlen zur Arbeitslosigkeit in Sachsen. Im Februar war sie leicht auf mehr als 142.000 Menschen angestiegen. Die Quote betrug weiterhin 6,7 Prozent. Für das Frühjahr erwartet sich der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen, positive Signale. Ein Indiz dafür sei, dass die Unternehmen mit dem Blick auf März wieder mehr freie Stellen melden.