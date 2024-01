Regionaldirektion informiert über Lage am Arbeitsmarkt

Erfurt - Über Entwicklungen am Thüringer Arbeitsmarkt im Wintermonat Januar berichtet die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur am heutigen Mittwoch. Bereits Ende 2023 war die Zahl der Menschen ohne Job gestiegen. Im Dezember waren 65.500 Frauen und Männer und damit 1500 mehr als im November arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 6,0 Prozent nach 5,8 Prozent im Monat zuvor. Thüringen lag bei der Quote gleichauf mit Brandenburg und erneut besser als die anderen ostdeutschen Bundesländer.