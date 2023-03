Chemnitz - Die Bundesagentur für Arbeit informiert am Freitag (10.00 Uhr) über die Arbeitslosenzahlen im März. Im Vormonat war die Arbeitslosigkeit in Sachsen noch einmal leicht gestiegen - um 1,0 Prozent auf mehr als 132 100 Menschen. Die Arbeitslosenquote lag mit 6,3 Prozent über dem Bundesschnitt (5,7 Prozent). Laut Bundesagentur für Arbeit bleibt das Angebot an Arbeitsplätzen in Deutschland ungeachtet wirtschaftlicher Unsicherheiten auf hohem Niveau. Auch die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hat sich laut Ifo-Institut im März leicht verbessert. So hat sich der Ausblick der befragten Unternehmen auf die kommenden sechs Monate etwas verbessert.