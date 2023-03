Chemnitz - Die Bundesagentur für Arbeit gibt am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) die Arbeitslosenzahlen für Februar bekannt. In Sachsen war die Arbeitslosigkeit zuletzt gestiegen, so dass im Januar fast 130 900 Menschen ohne Job waren. Die Arbeitslosenquote betrug laut Regionaldirektion 6,2 Prozent.

Nach jüngsten Angaben der Arbeitsmarktexperten bleibt die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland trotz wirtschaftlicher Probleme hoch. So lag der Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit im Februar bei 127 Punkten und ist damit seit Oktober praktisch stabil.

Das Ifo-Institut berichtete zudem von einer deutlich verbesserten Stimmung der ostdeutschen Unternehmen im Februar. Die Unternehmen schätzten ihre Lage spürbar besser ein und auch der Ausblick auf die nächsten Monate habe sich deutlich verbessert, hieß es.